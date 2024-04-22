Белоруски завоевали две медали на первом этапе Кубка России по велосипедному спорту на шоссе. Многодневка проходит в Майкопе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белоруски завоевали две медали на первом этапе Кубка России по велосипедному спорту на шоссе. Многодневка проходит в Майкопе, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Анастасия Киптикова одержала победу во второй групповой гонке. Еще одна представительница нашей страны Ангелина Краско финишировала третьей. Киптикова по итогам двух соревновательных дней возглавляет генеральную классификацию.