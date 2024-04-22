Прямой эфир

Результаты белорусок на ЧЕ по боксу в Белграде

22 апреля 2024 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 22 апреля, на чемпионате Европы по боксу, который принимает Белград, в борьбу вступили девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Результаты белорусок на ЧЕ по боксу в Белграде-1

К сожалению, пробиться в следующий раунд представительницам Беларуси не удалось. Алла Ивашкевич в категории до 60 килограммов уступила Наталье Шадриной из Сербии. Алина Вебер в категории до 75 проиграла еще одной сербке Николине Гаджич. А Яна Бурим в категории до 50 килограммов капитулировала перед полькой Натальей Доминик Кужевска.

Отметим, в Белграде спортсмены бьются за медали, личный рейтинг, команду и престиж страны. А еще за солидный призовой фонд. За победу боксеры получат 15 тысяч долларов, за второе место – 10, за третье – 5.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Соболенко и Азаренко пропустят первый круг «тысячника» в Мадриде
22 апреля 2024 14:13

Соболенко и Азаренко пропустят первый круг «тысячника» в Мадриде

11 медалей завоевали белорусские метатели на всероссийских соревнованиях
22 апреля 2024 14:12

11 медалей завоевали белорусские метатели на всероссийских соревнованиях

9 медалей выиграли белорусы на молодёжном ЧЕ по шашкам-64
22 апреля 2024 14:11

9 медалей выиграли белорусы на молодёжном ЧЕ по шашкам-64

Алексей Протас заработал первый балл в Кубке Стэнли
22 апреля 2024 11:16

Алексей Протас заработал первый балл в Кубке Стэнли

Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу
22 апреля 2024 11:14

Алексей Алфёров вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу

Завершился 5-й раунд ЧБ по футболу
22 апреля 2024 11:13

Завершился 5-й раунд ЧБ по футболу

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»
21 апреля 2024 19:26

В Бресте прошёл финал республиканского легкоатлетического проекта «300 талантов для Королевы»

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой
21 апреля 2024 19:26

Первая олимпийская лицензия у белорусских стрелков! Поговорили с главным тренером сборной Викторией Чайкой

Александра Ильминская завоевала бронзу молодёжного ЧМ по фехтованию на колясках в шпаге
21 апреля 2024 19:10

Александра Ильминская завоевала бронзу молодёжного ЧМ по фехтованию на колясках в шпаге

«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?
21 апреля 2024 18:59

«Всё на высшем уровне». В Ратомке прошёл этап Кубка Евразии по выездке: как это было?

Алина Горносько прошла в финал композиции с лентой этапа Кубка мира по художественной гимнастике
20 апреля 2024 19:41

Алина Горносько прошла в финал композиции с лентой этапа Кубка мира по художественной гимнастике

Шарамков завоевал бронзу в заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе
20 апреля 2024 19:40

Шарамков завоевал бронзу в заключительный день этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе