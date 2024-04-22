Результаты белорусок на ЧЕ по боксу в Белграде

Сегодня, 22 апреля, на чемпионате Европы по боксу, который принимает Белград, в борьбу вступили девушки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

К сожалению, пробиться в следующий раунд представительницам Беларуси не удалось. Алла Ивашкевич в категории до 60 килограммов уступила Наталье Шадриной из Сербии. Алина Вебер в категории до 75 проиграла еще одной сербке Николине Гаджич. А Яна Бурим в категории до 50 килограммов капитулировала перед полькой Натальей Доминик Кужевска.

Отметим, в Белграде спортсмены бьются за медали, личный рейтинг, команду и престиж страны. А еще за солидный призовой фонд. За победу боксеры получат 15 тысяч долларов, за второе место – 10, за третье – 5.