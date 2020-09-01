Саснович, Герасимов и Лапко добились побед на открытом чемпионате США по теннису

Новости Беларуси. Три белоруса, три матча и три победы. Наши спортсмены успешно стартовали на открытом чемпионате США по теннису – втором в календаре «Большого шлема», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Правда, для того, чтобы пройти дальше, всем пришлось изрядно выложиться.

Открыла соревновательный день Александра Саснович. Она мерилась силами с американкой Франческой ди Лоренцо. Соперницы провели на корте больше 2 часов. Первый сет остался за хозяйкой кортов – 6:2, а вот дальше балом правила уже наша теннисистка – 7:6, 6:0.

Затем на корте появились Егор Герасимов и серб Душан Лайович. несмотря на большую разницу в мировом рейтинге не в пользу белоруса, именно он и был сильнее. Итоговый счет – 6:1, 4:6, 6:4, 6:4. Кстати, следующим оппонентом Герасимова вновь будет более рейтинговый спортсмен – представитель Австралии Джордан Томпсон.