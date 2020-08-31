Участник Minsk Triathlon-2020: «Супер круто! Домашние старты всегда очень крутые»

Новости Беларуси. Самые сильные и выносливые белорусы собрались на Минском море. В последний уикенд лета прошел турнир Minsk Triathlon-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Для любителей этого вида спорта были предложены разные варианты соревнований в зависимости от уровня подготовки: 1/2, 1/4 или 1/8 дистанции Ironman. Это всемирно известная серия соревнований по триатлону, участники которой плывут чуть менее 4 километров, потом преодолевают на велосипеде более 180 километров и завершают свое выступление забегом на марафонскую дистанцию.

Усложнить прохождение и так непростого Minsk Triathlon-2020 решила погода: день был дождливым. Однако участники признавались, что дождь – вовсе не помеха, а даже наоборот.

Антон Дмитриев, участник соревнований:

Наоборот, даже лучше, потому что не будет жарко на велосипеде. Супер круто! Домашние старты всегда очень крутые, поэтому если спросить любого из участников, они скажут, что это чудесное дело, поэтому класс!