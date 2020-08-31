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Участник Minsk Triathlon-2020: «Супер круто! Домашние старты всегда очень крутые»

31 августа 2020 21:20
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Новости Беларуси. Самые сильные и выносливые белорусы собрались на Минском море. В последний уикенд лета прошел турнир Minsk Triathlon-2020, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Участник Minsk Triathlon-2020: «Супер круто! Домашние старты всегда очень крутые»-1

Для любителей этого вида спорта были предложены разные варианты соревнований в зависимости от уровня подготовки: 1/2, 1/4 или 1/8 дистанции Ironman. Это всемирно известная серия соревнований по триатлону, участники которой плывут чуть менее 4 километров, потом преодолевают на велосипеде более 180 километров и завершают свое выступление забегом на марафонскую дистанцию.

Участник Minsk Triathlon-2020: «Супер круто! Домашние старты всегда очень крутые»-4

Усложнить прохождение и так непростого Minsk Triathlon-2020 решила погода: день был дождливым. Однако участники признавались, что дождь – вовсе не помеха, а даже наоборот.

Участник Minsk Triathlon-2020: «Супер круто! Домашние старты всегда очень крутые»-7

Антон Дмитриев, участник соревнований:
Наоборот, даже лучше, потому что не будет жарко на велосипеде. Супер круто! Домашние старты всегда очень крутые, поэтому если спросить любого из участников, они скажут, что это чудесное дело, поэтому класс!

Участник Minsk Triathlon-2020: «Супер круто! Домашние старты всегда очень крутые»-10

Также в рамках Minsk Triathlon-2020 состоялись эстафеты, женский и детский забеги. Всех участников турнира вдоль трассы поддерживали аниматоры, музыканты и, конечно, самые преданные болельщики: друзья и родственники.

# Спортивные соревнования # Антон Дмитриев # Фотофакт

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