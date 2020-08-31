Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера ФК «Шахтёр». В отставку ушли и его помощники

Новости Беларуси. Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера команды «Шахтер». Клуб уже приступил к поиску нового специалиста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Украинский наставник покинул дружину по собственному желанию – в связи с семейными обстоятельствами. Вместе с Вернидубом в отставку ушли и его помощники Александр Ногин, Игорь Фокин, Валерий Михайленко и Дмитрий Кара-Мустафа.