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Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера ФК «Шахтёр». В отставку ушли и его помощники

31 августа 2020 21:03
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Новости Беларуси. Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера команды «Шахтер». Клуб уже приступил к поиску нового специалиста, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера ФК «Шахтёр». В отставку ушли и его помощники-1

Украинский наставник покинул дружину по собственному желанию – в связи с семейными обстоятельствами. Вместе с Вернидубом в отставку ушли и его помощники Александр Ногин, Игорь Фокин, Валерий Михайленко и Дмитрий Кара-Мустафа.

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера ФК «Шахтёр». В отставку ушли и его помощники-4

Юрий Вернидуб возглавил «горняков» перед началом сезона. Сейчас команда делит с БАТЭ первую строчку чемпионата страны, однако квалификацию Лиги Европы солигорчане провалили, покинув ее в первом же туре.

# Футбол Беларуси # Юрий Вернидуб # Фотофакт

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