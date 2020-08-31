Александр Макрицкий о матче с «Динамо»: таких бы нам побольше, с командами уровня КХЛ – информативно

Новости Беларуси. Хоккейное минское «Динамо» стало обладателем Кубка Руслана Салея. Финал проходил в Гомеле, однако команда хозяев смогла побороться лишь за третье место, где уступила молодечненцам 1:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Вслед за своим фармом на лед вышли минские динамовцы, противостоял им на тот момент действующий обладатель трофея – столичная «Юность». С самого начала «зубры» активно начали игру и уже на шестой минуте открыли счет, однако после видеопросмотра шайбу не засчитали. Нового взятия ворот болельщикам не пришлось долго ждать, на девятой минуте уже легитимно отличился Принс. После этого «бело-синие» продолжили наседать на ворота Большакова, как итог – еще одна шайба в воротах «Юности». Автором стал Спунер.

Во втором периоде болельщики не увидели голов, зато было много драк и стычек. Самая неприятная из них завершилась для Кирилла Брикуна подозрением на сотрясение мозга, а для Козуна – удалением до конца матча.

В третьей двадцатиминутке картина сильно не изменилась. Динамовцы по-прежнему были впереди. Финальную точку поставил Роб Клинкхаммер. У «Юности» хватало моментов, чтобы забросить одну шайбу, но Фурх оставил свои ворота в неприкосновенности. Таким образом матч завершился со счетом 3:0 и «красно-синие» передали трофей «Динамо».

Никита Мицкевич, защитник ХК «Юность-Минск»:

Уровень хоккея сразу виден был, что в «Динамо» одиннадцать легионеров играли и у них нет никаких лимитов и ограничений, как у нас. У них играют лучшие молодые, а у нас те, кто есть. Все равно могли зацепиться, когда пять минут было большинства, но глупое удаление привело к меньшинству. Пять на три тоже не забили. Поэтому, когда команда пять на три не забивает, она в основном проигрывает, тем более в таких матчах и с таким соперником.

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:

Первый период, конечно, начали мы очень робко. Я бы даже сказал, некоторые ребята, скорее всего молодежь, у нас были немножко шокированы. С другой стороны, я очень доволен, что нам удалось провести такой матч. Таких бы матчей нам их побольше, с командами такого уровня – КХЛ. Доволен я почему? Потому что это очень информативно. Мы получили очень много информации, именно когда команда находится под давлением, когда командная скорость, мышление и движение выше, чем у наших игроков. Сразу же проявляются недостатки, над которыми нужно работать.