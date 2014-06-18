Самые красивые футболисты ЧМ-2014. ГОЛОСОВАНИЕ!

Новости Бразилии. В разгар чемпионата мира по футболу в Бразилии мы предлагаем вам топ-10 самых красивых футболистов этого чемпионата. Ведь ни для кого уже давно не секрет, что футбол смотрят не только ради спорта.
- испанский футболист, играет за «Барселону» и, разумеется, сборную Испании по футболу
- родился он в 1987, а значит молодому красавчику 26 лет
- с высоты в 179 см ухаживает и гордится своей маленькой дочкой
- один из самых молодых игроков, которые забивали голы в премьер-лиге.
- защитник «Барселоны», тоже испанец
- как ни странно, ему тоже 26 лет, но иногда кажется, что все еще 21
- любимый мужчина Шакиры
- примерный отец Милана Пике
- имеет в комплекте обаятельную телевизионную улыбку
- звезда-форвард аргентинского футбола
- капитан своей сборной
- не только красивый, но и остроумный
- подписал свой первый контракт с «Барселоной» на салфетке, которая приносила ему до 60 тысяч евро в год
Марио Гётце
- 22-летний полузащитник «Баварии» и сборной Германии
- за 83 игры в своем клубе он забил 22 гола
- известен своей скромностью: не ходил по автосалонам «Феррари» и не живет в дорогих гостиницах
- самый желанный мужчина среди одиноких немок, согласно опросу газеты Bild
Фернандо Торрес
- знаменитый испанский форвард по кличке Эль-Ниньо
- ему уже 30, что не делает его менее привлекательным
- один из богатейших игроков мира
- его тело украшает 6 татуировок (Fernando (собственное имя), Olalla (имя жены), девятка (9-й номер в команде), Nora (имя дочери), Leo (имя сына), римские цифры «VII VII MMI» (дата первого поцелуя в губы с женой).
- голладский форвард из «Manchester United»
- капитан своей сборной
- признан одним из лучших нападающих в мире
- родители назвали его Робином в честь Робин Гуда
Икер Касильяс
- испанский вратарь из «Real Madrid»
- родился в семье домохозяйки и учителя
- в родном городе есть бульвар, названный в его честь
- был одним из главных шутников в школе
Давид Вилья
- 32-летний испанец
- самый результативный игрок Евро-2008, обладатель «Серебряный бутсы – 2010»
- в 14 лет едва ли не отказался от футбола из-за ссор с тренером
- 4 года назад вместе с Анной Торроя записал песню "Insurrección", деньги от продаж которой отправились на помощь развитию футбольной школы в Мали
- капитан сборной Португалии
- фэшн-икона, уделяет много внимания фитнесу
- имеет более 60 миллионов подписчиков в Фэйсбуке
- получил имя в честь президента США Рональда Рейгана
Орестис Карнезис
- 28-летний греческий вратарь
- если вы когда-либо сомневались в существовании греческих богов, то вот вам доказательство
- очень высокий – 190 см
- расчетливый, хитрый и скрытный как на поле, так и вне его