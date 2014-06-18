Самые красивые футболисты ЧМ-2014. ГОЛОСОВАНИЕ!

Новости Бразилии. В разгар чемпионата мира по футболу в Бразилии мы предлагаем вам топ-10 самых красивых футболистов этого чемпионата. Ведь ни для кого уже давно не секрет, что футбол смотрят не только ради спорта.

Сеск Фабрегас

- испанский футболист, играет за «Барселону» и, разумеется, сборную Испании по футболу

- родился он в 1987, а значит молодому красавчику 26 лет

- с высоты в 179 см ухаживает и гордится своей маленькой дочкой

- один из самых молодых игроков, которые забивали голы в премьер-лиге.

Жерар Пике

- защитник «Барселоны», тоже испанец

- как ни странно, ему тоже 26 лет, но иногда кажется, что все еще 21

- любимый мужчина Шакиры

- примерный отец Милана Пике

- имеет в комплекте обаятельную телевизионную улыбку

Лионель Месси

- звезда-форвард аргентинского футбола

- капитан своей сборной

- не только красивый, но и остроумный

- подписал свой первый контракт с «Барселоной» на салфетке, которая приносила ему до 60 тысяч евро в год

Марио Гётце

- 22-летний полузащитник «Баварии» и сборной Германии

- за 83 игры в своем клубе он забил 22 гола

- известен своей скромностью: не ходил по автосалонам «Феррари» и не живет в дорогих гостиницах

- самый желанный мужчина среди одиноких немок, согласно опросу газеты Bild

Фернандо Торрес

- знаменитый испанский форвард по кличке Эль-Ниньо

- ему уже 30, что не делает его менее привлекательным

- один из богатейших игроков мира

- его тело украшает 6 татуировок (Fernando (собственное имя), Olalla (имя жены), девятка (9-й номер в команде), Nora (имя дочери), Leo (имя сына), римские цифры «VII VII MMI» (дата первого поцелуя в губы с женой).

Робин ван Перси

- голладский форвард из «Manchester United»

- капитан своей сборной

- признан одним из лучших нападающих в мире

- родители назвали его Робином в честь Робин Гуда

Икер Касильяс

- испанский вратарь из «Real Madrid»

- родился в семье домохозяйки и учителя

- в родном городе есть бульвар, названный в его честь

- был одним из главных шутников в школе

Давид Вилья

- 32-летний испанец

- самый результативный игрок Евро-2008, обладатель «Серебряный бутсы – 2010»

- в 14 лет едва ли не отказался от футбола из-за ссор с тренером

- 4 года назад вместе с Анной Торроя записал песню "Insurrección", деньги от продаж которой отправились на помощь развитию футбольной школы в Мали

Криштиану Роналду

- капитан сборной Португалии

- фэшн-икона, уделяет много внимания фитнесу

- имеет более 60 миллионов подписчиков в Фэйсбуке

- получил имя в честь президента США Рональда Рейгана

Орестис Карнезис

- 28-летний греческий вратарь

- если вы когда-либо сомневались в существовании греческих богов, то вот вам доказательство

- очень высокий – 190 см

- расчетливый, хитрый и скрытный как на поле, так и вне его