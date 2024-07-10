Сборная Испании стала первым финалистом ЧЕ по футболу

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании по футболу:

Мы хотим и дальше творить историю, не хотим расслабляться. У нас достаточно мотивации для борьбы в Берлине. Не имеет значение, кто сыграет еще в финале. Любой соперник будет сильным. Мы будем ждать его с распростертыми объятиями. Мы хотим победить.