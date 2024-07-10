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Сборная Испании стала первым финалистом ЧЕ по футболу

10 июля 2024 12:15
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Сборная Испании стала первым финалистом чемпионата Европы по футболу. В Мюнхене испанцы обыграли французов – 2:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Испании стала первым финалистом ЧЕ по футболу-1

Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании по футболу:
Мы хотим и дальше творить историю, не хотим расслабляться. У нас достаточно мотивации для борьбы в Берлине. Не имеет значение, кто сыграет еще в финале. Любой соперник будет сильным. Мы будем ждать его с распростертыми объятиями. Мы хотим победить.

Сборная Испании стала первым финалистом ЧЕ по футболу-4

Основные события развернулись на стартовом отрезке игры. Счет открыл Рандаль Коло Муани. На 21-й минуте красивый дальний удар нанес Ламин Ямаль. Победный гол оформил Дани Ольмо. Испанцы в пятый раз вышли в финал чемпионата Европы, трижды команда выигрывала трофей. Соперник сборной Испании определится сегодня вечером, 10 июля, в противостоянии Англия – Нидерланды.

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