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Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии

22 марта 2019 06:25
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Новости Беларуси. Чуда не случилось. Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче отборочного турнира на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Роттердаме парни Игоря Криушенко встречались с голландцами. «Оранье», хоть и не попали в финальную часть двух последних топ-турниров, все равно считались явными фаворитами этого поединка.

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии-1

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии-3

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии-5

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии-7

Свой статус они стали оправдывать с самого начала. Уже на первой минуте счет открыл Депай. А вскоре подоспел вторый забитый мяч. И вновь он оказался в воротах нашей сборной – на 21-й минуте отличился Вейналдум.

Во втором тайме страдания наших футболистов продолжились. Депай реализовал пенальти. А под занавес встречи отличился Ван Дейк. 4:0 – крупная победа Голландии.

Следуюущую игру белорусы проведут 24 марта в Белфасте.

В другом матче нашей группы C Северная Ирландия обыграла Эстонию – 2:0.

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии-10

Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии-12

# Футбол # Фотофакт

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