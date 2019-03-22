Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче Евроотбора в Голландии

В Роттердаме парни Игоря Криушенко встречались с голландцами. «Оранье», хоть и не попали в финальную часть двух последних топ-турниров, все равно считались явными фаворитами этого поединка.

Новости Беларуси. Чуда не случилось. Сборная Беларуси по футболу потерпела поражение в дебютном матче отборочного турнира на чемпионат Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Свой статус они стали оправдывать с самого начала. Уже на первой минуте счет открыл Депай. А вскоре подоспел вторый забитый мяч. И вновь он оказался в воротах нашей сборной – на 21-й минуте отличился Вейналдум.

Во втором тайме страдания наших футболистов продолжились. Депай реализовал пенальти. А под занавес встречи отличился Ван Дейк. 4:0 – крупная победа Голландии.

Следуюущую игру белорусы проведут 24 марта в Белфасте.

В другом матче нашей группы C Северная Ирландия обыграла Эстонию – 2:0.