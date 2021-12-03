Самое важное – взаимопонимание у тренера и спортсмена. Белорусских батутистов чествовали в Министерстве спорта и туризма

Новости Беларуси. В Министерстве спорта и туризма чествовали белорусских батутистов, которые триумфально завершили сезон и на чемпионате мира смогли положить в медальную копилку страны три награды, две из которых наивысшей пробы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

За круглым столом Министерства собрался почти весь цех белорусской батутной школы страны: тренеры, функционеры, медицинский персонал. Виновники торжества – Олег Рябцев, Иван Литвинович, Алексей Дудоров и Андрей Буйлов. Все вместе общими трудами и усилиями они добыли два мировых золота.

Чествование началось с передачи адресного поздравления от Президента Беларуси Александра Лукашенко команде, а после отдельно удостоились чести Олег Рябцев и Андрей Буйлов. Также почетные грамоты от Министерства спорта и благодарности вручил глава отрасли Сергей Ковальчук – всем, кто не один год шел к этим победам.

Отметим, что на Олимпиаде в Токио золото случилось именно у батутистов. 20-летний Иван Литвинович неожиданно для всех, но закономерно для главного тренера Ольги Власовой, стал первым. Чемпион Рио Владислав Гончаров остановился в шаге от пьедестала. В статистике главкома национальной команды – два последних олимпийских цикла и два с наивысшими результатами.

Ольга Власова, главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте:

Самое важное – это взаимопонимание между тренером и спортсменом. Это формула успеха в наших прыжках на батуте. Если бы не поддержка нашего Президента, не поддержка нашего Министерства, также у нас, допустим, помогают нам из наших федераций. И Скрипель Елена Альбертовна, и Терентьев Владимир Владимирович. Когда вот эта помощь идет, и спортсмены обеспечены именно тем, что необходимо. И восстановительные сборы. Посмотрите, какой нам шикарный построили центр. У нас есть возможность развивать высоту. Когда мы все вместе вкладываем все то, чтобы на благо нашей родины, чтобы ее прославлять. Тогда, наверное, в тандеме это все и получается.