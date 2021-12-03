«Есть шанс завоевать титул производителя». ЕС испугался команды «МАЗ-СПОРТавто»? Мнение капитана

Новости Беларуси. Команда «МАЗ-СПОРТавто» не сможет принять участие в ралли «Дакар-2022», даже при условии транспортировки техники, минуя территорию Евросоюза. Подробностями нашумевшего инцидента поделился начальник спортивной команды Сергей Вязович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вся эта история выглядит малого того, что абсурдно, но еще и странно. Буквально на выходных стало известно, что белорусский экипаж исчез из списка участников ралли-марафона. Предлог – МАЗ находится под санкциями Евросоюза. В свою очередь логичный вопрос: при чем здесь Саудовская Аравия, где и пройдет в начале 2022 года гонка, до нелепых действий Евросоюза?

Не меньше недоумения вызывает и тот факт, что наша техника беспрепятственно перемещалась по территории Польши. А затем вдруг появилось сообщение, что при заезде в порт французского Марселя, техника может быть арестована, а в случае, если организаторы «Дакара» возьмут на себя ответственность и все же погрузят ее на паром, то из порта он не отчалит. Сергей Вязович уверен, что на организаторов «Дакара» надавили европейские структуры.

Сергей Вязович, начальник спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:

Официальная причина отстранения команды – это возможность во время участия в таком крупном соревновании рекламировать автомобиль той марки, производитель которой находится под санкциями. С этого года гонка «Дакар» является одним из этапов чемпионата мира. Чемпионат мира будет состоять из пяти этапов. Это «Дакар», Abu Dhabi Desert Challenge, «Ралли Казахстан», «Ралли Андолусия» и «Ралли Марокко», по результатам которого, по-моему, в нашем зачете не с этого года, а со следующего определятся победители как в личном зачете среди спортсменов, так и среди производителей. Как это делается в «Формуле-1», MotoGP. И, на мой взгляд, это один из факторов, подтолкнувших на такую трактовку санкций в отношении предприятий. То, что наша команда будет являться экономическим ресурсом для продвижения этого бренда, так как по результатам этого чемпионата у команды «МАЗ-СПОРТавто» в том числе есть шанс завоевать титул производителя, выиграть титул производителя. Соответственно, тогда нужно будет признать, что МАЗ, например, в том или ином году стал чемпионом среди производителей.