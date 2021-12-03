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«Есть шанс завоевать титул производителя». ЕС испугался команды «МАЗ-СПОРТавто»? Мнение капитана

03 декабря 2021 14:46
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Новости Беларуси. Команда «МАЗ-СПОРТавто» не сможет принять участие в ралли «Дакар-2022», даже при условии транспортировки техники, минуя территорию Евросоюза. Подробностями нашумевшего инцидента поделился начальник спортивной команды Сергей Вязович, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Есть шанс завоевать титул производителя». ЕС испугался команды «МАЗ-СПОРТавто»? Мнение капитана-1

Вся эта история выглядит малого того, что абсурдно, но еще и странно. Буквально на выходных стало известно, что белорусский экипаж исчез из списка участников ралли-марафона. Предлог – МАЗ находится под санкциями Евросоюза. В свою очередь логичный вопрос: при чем здесь Саудовская Аравия, где и пройдет в начале 2022 года гонка, до нелепых действий Евросоюза?

«Есть шанс завоевать титул производителя». ЕС испугался команды «МАЗ-СПОРТавто»? Мнение капитана-4

Не меньше недоумения вызывает и тот факт, что наша техника беспрепятственно перемещалась по территории Польши. А затем вдруг появилось сообщение, что при заезде в порт французского Марселя, техника может быть арестована, а в случае, если организаторы «Дакара» возьмут на себя ответственность и все же погрузят ее на паром, то из порта он не отчалит. Сергей Вязович уверен, что на организаторов «Дакара» надавили европейские структуры.

«Есть шанс завоевать титул производителя». ЕС испугался команды «МАЗ-СПОРТавто»? Мнение капитана-7

Сергей Вязович, начальник спортивной команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Официальная причина отстранения команды – это возможность во время участия в таком крупном соревновании рекламировать автомобиль той марки, производитель которой находится под санкциями. С этого года гонка «Дакар» является одним из этапов чемпионата мира. Чемпионат мира будет состоять из пяти этапов. Это «Дакар», Abu Dhabi Desert Challenge, «Ралли Казахстан», «Ралли Андолусия» и «Ралли Марокко», по результатам которого, по-моему, в нашем зачете не с этого года, а со следующего определятся победители как в личном зачете среди спортсменов, так и среди производителей. Как это делается в «Формуле-1», MotoGP. И, на мой взгляд, это один из факторов, подтолкнувших на такую трактовку санкций в отношении предприятий. То, что наша команда будет являться экономическим ресурсом для продвижения этого бренда, так как по результатам этого чемпионата у команды «МАЗ-СПОРТавто» в том числе есть шанс завоевать титул производителя, выиграть титул производителя. Соответственно, тогда нужно будет признать, что МАЗ, например, в том или ином году стал чемпионом среди производителей.

«Есть шанс завоевать титул производителя». ЕС испугался команды «МАЗ-СПОРТавто»? Мнение капитана-10

Не меньше вопросов и по нашему стартовому взносу, который исчисляется в сотнях тысяч евро. Он заморожен. Деньги были выделены Белорусской автомобильной федерацией, которая, по сути, стала заложником ситуации. И как отметил Сергей Вязович, если взнос не вернется в добровольном порядке, то их возврат будет осуществлен через суд.

# Санкции # Сергей Вязович # Фотофакт

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