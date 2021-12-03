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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории человечества. Футболист забил 800-й мяч за карьеру

03 декабря 2021 14:54
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Криштиану Роналду забил 800-й, а затем и 801-й мяч за карьеру, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Случилось это в противостоянии с «Арсеналом». Благодаря дублю аргентинца «Манчестер Юнайтед» победил – 3:2.

Но более примечательно другое: по некоторым данным, Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром в истории человечества. Другие источники утверждают, что Роналду далеко до Пеле, Ромарио или Бицана. Дело в методике подсчетов. Кто-то считает все до единого голы, включая любительские лиги. Другие берут в расчет только профессиональную карьеру. И единства в этом нет. Но факт остается фактом – превзойти отметку в 800 голов могут только единицы.

# Футбол # Криштиану Роналду # Пеле # Ромарио # Йозеф Бицан # Фотофакт

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