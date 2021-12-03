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Фристайл. Анна Гуськова взяла бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

03 декабря 2021 15:51
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Новости Беларуси. Анна Гуськова заняла третье место в финале второго этапа Кубка мира в финской Руке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Фристайл. Анна Гуськова взяла бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике-1

Олимпийская чемпионка в лыжной акробатике выступила достойно. В медальной стадии она показала результат 94,60 балла. Эти цифры позволили попасть в тройку сильнейших, уступив лишь представительницам Китая. В итоговом протоколе значатся еще две белоруски. Анна Деруго заняла 20-е место, а Анастасия Андрианова расположилась на 30-й позиции.  

# Фристайл # Анна Гуськова # Анна Деруго # Анастасия Андрианова # Фотофакт

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