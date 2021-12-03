Фристайл. Анна Гуськова взяла бронзу на этапе Кубка мира по лыжной акробатике

Новости Беларуси. Анна Гуськова заняла третье место в финале второго этапа Кубка мира в финской Руке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Олимпийская чемпионка в лыжной акробатике выступила достойно. В медальной стадии она показала результат 94,60 балла. Эти цифры позволили попасть в тройку сильнейших, уступив лишь представительницам Китая. В итоговом протоколе значатся еще две белоруски. Анна Деруго заняла 20-е место, а Анастасия Андрианова расположилась на 30-й позиции.