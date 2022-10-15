Гуштын проиграл Садулаеву в финале лиги Поддубного

В Москве завершился второй раунд престижного международного турнира «Борцовская лига Поддубного» с участием сильнейших белорусских атлетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В финальных поединках, которые прошли на арене Большого Московского цирка, вице-чемпионами стали Юлия Писаренко, Вероника Иванова и Александр Гуштын. Александр боролся в специальной категории наиболее элитных поединков. В решающей схватке он уступил двукратному триумфатору Олимпийских игр и пятикратному чемпиону мира россиянину Садулаеву со счетом 0:7. Всего же в копилке нашей дружины 12 наград. Помимо серебра, в активе белорусов еще 9 бронзовых медалей.