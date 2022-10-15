Футбол. «Ислочь» на выезде обыграла могилёвский «Днепр»

Новости Беларуси. «Ислочь» на выезде обыграла могилевский «Днепр» в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу со счетом 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Счет в матче открыл Руслан Лисакович на 23-й минуте. Удвоил преимущество гостей Вадим Пигас на 75-й. Для «Ислочи» эта виктория стала пятой кряду. Команда не проигрывает с начала сентября. А в турнирной таблице она уверенно находится в топ-5, располагаясь пока на четвертой позиции.