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Футбол. «Ислочь» на выезде обыграла могилёвский «Днепр»

15 октября 2022 18:32
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Новости Беларуси. «Ислочь» на выезде обыграла могилевский «Днепр» в рамках 25-го тура чемпионата Беларуси по футболу со счетом 2:0, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футбол. «Ислочь» на выезде обыграла могилёвский «Днепр»-1

Счет в матче открыл Руслан Лисакович на 23-й минуте. Удвоил преимущество гостей Вадим Пигас на 75-й. Для «Ислочи» эта виктория стала пятой кряду. Команда не проигрывает с начала сентября. А в турнирной таблице она уверенно находится в топ-5, располагаясь пока на четвертой позиции.

# Футбол Беларуси # Руслан Лисакович # Вадим Пигас # Фотофакт

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