Сборная Беларуси по гандболу проиграла австрийцам со счётом 31:26

Новости Беларуси. Сборная Беларуси не сыграет на чемпионате 2019, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

13 июня в ответном матче плей-офф квалификации парни Юрия Шевцова гостили у австрийцев. В Минске, в первой игре, команды разошлись миром.

А на выезде наши парни потерпели обидное поражение. Обидное, потому что после первого тайма белорусы вели в счете три мяча, однако провальная вторая половина игры перечеркнула все планы. Австрийцы сильнее: 31:26, и едут на чемпионат мира.