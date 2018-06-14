Цель – побеждать. Как сборная Беларуси по пляжному футболу готовится к турниру в Баку

Новости Беларуси. Сборная Беларуси по пляжному футболу совсем скоро откроет новый международный сезон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Уже 22 июня в Баку стартует первый этап Евролиги, самого престижного турнира для национальных сборных континента. Всего состязания в элите включат в себя пять этапов, каждая команда традиционно примет участие в двух.

Помимо турнира в Азербайджане белорусские пляжники выступят в начале августа на домашней площадке. Минск впервые примет этап Евролиги. Для игроков национальной сборной это дополнительная честь, но в то же время и ответственность.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

Для сборной это большая радость, но эта радость должна подпитываться ответственностью. Мы должны понимать, какие усилия сделала Федерация, чтобы провести этап в Минске. И игроки, и тренерский штаб – мы все осознаем важность этого события. Главное, чтобы игроки не вышли перемотивированными, потому что это тоже не очень хорошо.

Задача на сезон – не просто попасть в суперфинал Евролиги, эту планку белорусская сборная уже брала на протяжении последних сезонов. Рулевой национальной команды неизменно ставит перед своими подопечными цель – побеждать. Пока сборная вовсю готовится к старту сезона на поле спорткомплекса «Олимпийский», под руководством Николаса Альварадо пока собрано 15 футболистов, накануне отъезда в Баку тренерский штаб определится с окончательной десяткой участников сборной.