Футбол. «Беларусбанк – высшая лига-2018»: итоги матчей за 13 июня

Новости Беларуси. Программу 11 тура Беларусбанк высшей лиги по футболу закрывали в 13 июня три матча, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтер» на своем поле одолел «Торпедо-БелАЗ». «БАТЭ», проводивший первую игру под руководством нового тренера Алексея Баги, разгромил «Гомель».

Ну а в центральном поединке тура, в Бресте, сошлись два «Динамо». Хозяева поля ударно начали: Нехайчик открыл счет на 6-ой минуте. А незадолго до ухода на перерыв Хващинский восстановил паритет. 1:1. Счет на табло так и не изменился до финального свистка.