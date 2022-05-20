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«Ролан Гаррос» стартует уже 22 мая. С кем сыграют белорусские теннисисты?

20 мая 2022 20:52
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В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции или же «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Своих соперников узнали четверо белорусов.

«Ролан Гаррос» стартует уже 22 мая. С кем сыграют белорусские теннисисты?-1

Лидер женской сборной Арина Соболенко попала в верхнюю часть сетки, которую возглавляет первая ракетка планеты Ига Швентек. В первом матче нашей спортсменке предстоит сыграть с француженкой Хлоей Паке. Виктории Азаренко на старте будет противостоять румынка Ана Богдан. Александра Саснович сразится с китаянкой Ван Синьюй. Единственный представитель в мужской части Илья Ивашко померится силами с хозяином кортов Бенуа Пэром. «Ролан Гаррос» стартует уже 22 мая.

# Теннис # Арина Соболенко # Ига Швёнтек # Хлоя Паке # Виктория Азаренко # Александра Саснович # Ана Богдан # Ван Синьюй # Илья Ивашко # Бенуа Пэр # Фотофакт

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