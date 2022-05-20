«Ролан Гаррос» стартует уже 22 мая. С кем сыграют белорусские теннисисты?

В Париже состоялась жеребьевка второго в сезоне турнира «Большого шлема» – открытого чемпионата Франции или же «Ролан Гаррос», сообщили в программе «СТВ-Спорт». Своих соперников узнали четверо белорусов.

Лидер женской сборной Арина Соболенко попала в верхнюю часть сетки, которую возглавляет первая ракетка планеты Ига Швентек. В первом матче нашей спортсменке предстоит сыграть с француженкой Хлоей Паке. Виктории Азаренко на старте будет противостоять румынка Ана Богдан. Александра Саснович сразится с китаянкой Ван Синьюй. Единственный представитель в мужской части Илья Ивашко померится силами с хозяином кортов Бенуа Пэром. «Ролан Гаррос» стартует уже 22 мая.