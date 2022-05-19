«Будет хороший хоккей». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Сочи

Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Сочи, который стартует уже 25 мая и продлится до 30-го, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Сочи, который стартует уже 25 мая и продлится до 30-го, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
На сборы были вызваны 34 хоккеиста. Однако расположение команды после проведенных тренировочных поединков уже покинули пять игроков. На Кубке Черного моря нашей дружине предстоит встретиться с двумя молодежными сборными, а также юниорской командой России.
Даниил Овсянников, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Это будет хороший опыт, ребята из России – всегда приятно поиграть против таких соперников. Будет хороший хоккей. Будет хороший шанс проявить себя, надо будет выкладываться максимально, конечно. Действовать по установке тренера – тогда все получится.
Даниил Омелюсик, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:
Будем бороться, стараться. Чтобы оправдать ожидания. Всех, кто за нас будет болеть – болельщики, родные. И будем показывать себя, проявлять.