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«Будет хороший хоккей». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Сочи

19 мая 2022 21:30
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Сочи, который стартует уже 25 мая и продлится до 30-го, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

«Будет хороший хоккей». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Сочи-1

На сборы были вызваны 34 хоккеиста. Однако расположение команды после проведенных тренировочных поединков уже покинули пять игроков. На Кубке Черного моря нашей дружине предстоит встретиться с двумя молодежными сборными, а также юниорской командой России.  

«Будет хороший хоккей». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Сочи-4

Даниил Овсянников, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:  
Это будет хороший опыт, ребята из России – всегда приятно поиграть против таких соперников. Будет хороший хоккей. Будет хороший шанс проявить себя, надо будет выкладываться максимально, конечно. Действовать по установке тренера – тогда все получится.  

«Будет хороший хоккей». Молодёжная сборная Беларуси по хоккею продолжает подготовку к турниру в Сочи-7

Даниил Омелюсик, игрок молодежной сборной Беларуси по хоккею:  
Будем бороться, стараться. Чтобы оправдать ожидания. Всех, кто за нас будет болеть – болельщики, родные. И будем показывать себя, проявлять.  

# Хоккей Беларуси # Даниил Овсянников # Даниил Омелюсик # Фотофакт

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