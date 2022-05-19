«Уровень высокий». В Беларуси проходит первенство страны по теннису в возрасте от 12 до 14 лет

В 2022 году в соревнованиях принимает участие рекордное количество спортсменов – 260. Теннисисты сражаются за чемпионский титул и призовые позиции в одиночном и парном разрядах. Также присутствует дополнительная мотивация – по итогам первенства Беларуси будет сформирован состав, который осенью примет участие в командном чемпионате России.

Ирина Хрипач, старший тренер национальной сборной Беларуси по резерву:

Это первенство страны. Любые отборы, попадания в спортивные школы, выполнение разрядов – первое, на что обращают внимание, это как ты сыграл на первенстве страны. Поэтому все ребята стараются подготовиться к этому турниру. И, в общем-то, прийти в лучшей своей форме. Безусловно, у нас здесь ребята разных уровней. Например, в данной категории – до 14 лет – здесь выступает Юля Перепехина, которая сейчас является третьим номером в Европе. И у других ребят есть возможность с ней сыграть. Поэтому уровень высокий.