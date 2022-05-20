«Сборная России выставила очень хороший состав». Янковский о выступлении белорусских борцов в Москве

Новости Беларуси. Семь медалей реальных и еще пять виртуальных. Таков итог выступления белорусской команды в первый день международной борцовской лиги, которая началась в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно отличились девушки. Наши спортсменки пять раз поднимались на третью ступень пьедестала. По одной бронзе выиграли Александр Гуштын в турнире вольников и Павел Глинчук среди классиков. Но это еще не все. 19 мая поздно вечером определились участники финальных схваток. Туда попали пять наших представителей. А это гарантирует как минимум серебро. Интересная деталь – в весовой категории до 87 килограммов в главном поединке сойдутся сразу два белоруса. Это значит, что золото будет точно.

Иван Янковский, главный тренер сборной Беларуси по вольной борьбе:

Соревнования очень высокого уровня, сборная России выставила очень хороший состав – почти все лидеры боролись. Было нелегко. И я хочу вам сказать, 24 спортсмена привезли, здесь разрывались на все ковры, даже несколько схваток не увидели. Но проанализируем выступления.

В эти минуты на коврах соревнуются школьники. Ну а финальная часть международной борцовской лиги начнется в 19 часов по минскому времени.