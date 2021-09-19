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Рекорд Шимановича и нокдаун от Роналду. Интересные события из мира спорта за неделю

19 сентября 2021 19:05
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Новости Беларуси. Самые интересные спортивные новости за 7 дней, которые заставили нас обратить на себя внимание, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Рекорд Шимановича и нокдаун от Роналду. Интересные события из мира спорта за неделю-1

Белорусские пловцы, оправившись от олимпийского шока, пошли в бой за победами и рекордами. Небезызвестный Илья Шиманович пополнил свою коллекцию новым рекордом на дистанции 200 метров брассом. Это получилось на этапе Международной лиги плавания в Неаполе.

Рекорд Шимановича и нокдаун от Роналду. Интересные события из мира спорта за неделю-4

Перед игрой «Манчестер Юнайтед» – «Янг Бойз» «красные дьяволы» проводили свою тренировку, на которой усердствовал любимчик миллионов Криштиану Роналду. В результате женщина-стюард, которая находилась в непосредственной близости от процесса, получила мячом в голову от бутсы Криштиану Роналду. Женщина упала, и ей потребовалась помощь. Позже она вспомнила: «Мне было очень больно, но когда я увидела Криштиану, головную боль как рукой сняло». К счастью для обоих, все закончилось без серьезных травм. А после матча Роналду подарил пострадавшей свою футболку.

# Спортивные соревнования # Илья Шиманович # Криштиану Роналду # Юлия Силипицкая # Фотофакт

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