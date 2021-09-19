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Виктор Лукашенко поздравил белорусских гребцов с успешным выступлением на чемпионате мира

19 сентября 2021 13:22
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Новости Беларуси. Поистине золотым 19 сентября стало для наших спортсменов на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ. Заключительный день соревнований оказался суперуспешным для белорусской сборной – сразу три награды высшей пробы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Лукашенко поздравил белорусских гребцов с успешным выступлением на чемпионате мира-1

Почин положил женский экипаж в составе Алены Ноздревой, Надежды Макарченко, Александры Калаур и Ольги Климовой, выигравший соревнования каноэ-четверок на дистанции 500 метров.

Виктор Лукашенко поздравил белорусских гребцов с успешным выступлением на чемпионате мира-4

На аналогичной дистанции, но уже в соревнованиях байдарок-четверок одержали победу серебряные медалистки недавней Олимпиады в Токио Маргарита Махнева, Надежда Попок, Ольга Худенко и Марина Литвинчук. На высшую ступень пьедестала поднялся и байдарочник Никита Бориков, финишировавший первым на 500 метрах.

Виктор Лукашенко поздравил белорусских гребцов с успешным выступлением на чемпионате мира-7

С успехами белорусских спортсменов поздравил глава Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

# Гребля # Виктор Лукашенко # Маргарита Махнева # Надежда Попок # Ольга Худенко # Марина Литвинчук # Алена Ноздрева # Надежда Макарченко # Ольга Климова # Никита Бориков # Фотофакт

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