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Главный тренер гандбольного СКА о проигрыше «Мешков Бресту»: слишком много сделали простых потерь в первом тайме

18 сентября 2021 19:09
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Новости Беларуси. «Мешков Брест» победил минский СКА в центральном матче чемпионата Беларуси по гандболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Главный тренер гандбольного СКА о проигрыше «Мешков Бресту»: слишком много сделали простых потерь в первом тайме-1

Гости с ходу играли с позиции силы и во многом в этом преуспели. Уже к первому перерыву «Мешков Брест» оформил солидный отрыв, который нужно было сохранить до финального свистка. Итоговые цифры – 34:30 в пользу гандболистов из Бреста.

Главный тренер гандбольного СКА о проигрыше «Мешков Бресту»: слишком много сделали простых потерь в первом тайме-4

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:
Мы очень сильно готовились, зная силу соперника. Наверное, сказалось волнение – это первая игра в этом чемпионате. Мы слишком сделали много простых потерь в первом тайме, что повлекло за собой разрыв в счете. И комфортно себя Брест чувствовал до конца игры.

# Гандбол # Игорь Папруга # Фотофакт

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