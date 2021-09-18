Главный тренер гандбольного СКА о проигрыше «Мешков Бресту»: слишком много сделали простых потерь в первом тайме

Гости с ходу играли с позиции силы и во многом в этом преуспели. Уже к первому перерыву «Мешков Брест» оформил солидный отрыв, который нужно было сохранить до финального свистка. Итоговые цифры – 34:30 в пользу гандболистов из Бреста.

Игорь Папруга, главный тренер ГК СКА:

Мы очень сильно готовились, зная силу соперника. Наверное, сказалось волнение – это первая игра в этом чемпионате. Мы слишком сделали много простых потерь в первом тайме, что повлекло за собой разрыв в счете. И комфортно себя Брест чувствовал до конца игры.