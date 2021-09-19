Крэйг Вудкрофт о перспективах «Динамо»: мы приходим не просто тренироваться, а побеждать

Новости Беларуси. В очередном матче КХЛ белорусские «зубры» вновь загрузили чемоданы и отправились в Уфу. В гости к «Салават Юлаеву», первому номеру дивизиона Чернышева. Отметим, в личных встречах на протяжении пяти лет побеждают уфимцы. 18 сентября «зубры» не сильно примерялись к местному стадиону, расчехлялись и пошли в бой. Игра была на равных, и, казалось, хозяева давно не видели таких белорусов, ошарашены, только вот все равно единственная шайба этой игры влетела в ворота динамовцев – 0:1. Победил опять «Салават Юлаев», а подопечных Крэйга Вудкрофта 20 сентября ждет челябинский «Трактор», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. А накануне коуч выкроил время и забежал к нам в студию на рубрику «Спорттаймер», чтобы разъяснить непросвещенным, а также сильно знающим суть да дело, его тактики и стратегии на сезон. Юлия Силипицкая, СТВ:

Вы довольны той командой, которую собрали, или у вас есть где-то в запасе игроки, которых вы хотите привлечь в «Динамо» Минск?

Крэйг Вудкрофт, главный тренер ХК «Динамо» Минск:

Я думаю, что у нас очень хорошее ядро команды уже есть сейчас, но нам нужна будет еще пара игроков, которые помогут нам добиться успеха в плей-офф. Не просто выйти, а добиться успеха. Это наша задача. Юлия Силипицкая:

На кого вы положили глаз? Кто у вас в приоритете?

Крэйг Вудкрофт:

Могу сказать, что нам нужен праворукий центральный нападающий, который будет специализироваться на забрасываниях. Нам не удалось найти замену ушедшем из команды Митчеллу и Паре, были хорошие игроки, но мы ищем и смотрим на рынок. Рынок – это плавающее понятие, поэтому мы смотрим, кто доступен. Юлия Силипицкая:

В какую сторону земного шара смотрите? Крэйг Вудкрофт:

Я думаю, что через несколько недель, когда откроются лагеря в НХЛ, то не все игроки смогут найти работу себе там. Потому что в НХЛ определенное количество рабочих мест. Нам нужно будет не просто выбрать лучшего игрока на рынке, а лучшего игрока, который подойдет к нашей команде. Человека, который проявит характер, у которого есть лидерские качества, который может привести команду к чемпионству, который хорош не только на льду, но и в раздевалке.

Юлия Силипицкая:

Легионеры нравятся? Крэйг Вудкрофт:

Нет, мы не хотим брать много иностранцев, которые будут занимать места молодых белорусских игроков. Если мы посмотрим на прошлый сезон, то у нас было много талантливых ребят, в которых мы верили и давали возможность, которые росли как игроки. Сейчас, если вы посмотрите, то они перешли в свои команды НХЛ. Мы очень рады за них. Нам нужно было развивать успех, которого мы достигли в прошлом году. Мы взяли многих молодых ребят белорусских, но не все позиции были закрыты. Нам нужно каждый год смотреть, как лучше использовать, в какую позицию какого игрока лучше поставить, развивать успех, которого мы добиваемся. Нам нужно обучать молодых белорусских ребят, чтобы они с детства умели побеждать. Потому что как только они учатся побеждать с малого возраста, они смогут побеждать всю свою карьеру. Для этого мы везем хороших иностранцев, которые уже имеют опыт побед и будут передавать этот опыт нашим молодым ребятам, которые в дальнейшем в своей карьере смогут побеждать. Также у нас в составе есть Пинчук, Суворов, Мартынов – это те люди, в которых мы верим, которые смогут стать ведущими игроками белорусской сборной в будущем. Мы работаем с ними постоянно и ждем от них такого же прыжка. Юлия Силипицкая:

Прошлый сезон и этот сезон, что можно отметить?

Крэйг Вудкрофт:

Я думаю, что ребята подошли с большим профессионализмом. С прошлого сезона понимание игры улучшилось, лучше подошли ребята к предсезонной подготовке. Это во многом позволило улучшить нашу культуру не только в раздевалке, но и на льду. Также от нас большие ожидания. Я всегда говорю нашим парням в раздевалке: мы можем побеждать кого угодно, где угодно. Если мы играем в свой хоккей, в ту игру, в которую можем играть. Сейчас мы привили культуру, что мы приходим не просто тренироваться, а мы приходим сюда побеждать. За те три года, которые я уже провел здесь, нам удалось сделать так, чтобы люди ожидали от нас не просто небольшого результата, а побед. Это то, к чему мы стремимся. Юлия Силипицкая:

Болельщиков сегодня беспокоит игра в меньшинстве. Это из-за небольшой несыгранности или из-за молодости?

Крэйг Вудкрофт:

Это хороший вопрос. Меньшинство – это маленький бизнес в большом бизнесе хоккея. Это технический нюанс, который нужно будет устранять, работать над ним. У нас новая команда. Было не так много времени, чтобы конкретно разобрать каждый момент, так как многие игроки приехали довольно поздно, перед самым началом сезона. Тренерский состав провел две недели на предолимпийской квалификации. Это не оправдание, это факт, нам нужно его принять. Так что пока мы будем работать над этим компонентом, надеюсь, что в будущем все будет хорошо работать. То же самое у нас и с большинством, не всегда оно работает так, как должно быть. Уже сейчас видны хорошие перспективы того, чтобы оно работало очень хорошо. Юлия Силипицкая:

Канадская коробка – это хорошо или плохо?

Крэйг Вудкрофт:

Я думаю, что с нашим стилем игры такой размер арены нам поможет, особенно в перспективе. Сейчас пока сложно сказать, потому что лед положили буквально за день до игры, была одна тренировка. Не во всех местах льда игроки привыкли как-то играть правильно или не так, как играли раньше. Даже сейчас, когда игроки ударяются в борт, они отлетают чуть-чуть дальше, чем это было раньше, но могу сказать, что игра стала быстрее. В некоторых моментах первой игры мы выглядели не так хорошо, как должны были. Я думаю, что в обозримой перспективе мы будем играть лучше. Юлия Силипицкая:

Какая программа-максимум? Вы не отказались от своих слов, когда начинали сезон?