Теннис. Саснович уступила Конте в ¼ финала на турнире в Москве

Новости Беларуси. 2 часа и 38 минут. Столько продолжался матч между Александрой Саснович и Йоханой Контой на турнире в Москве, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом сете убедительней была британка. Она, по сути, не оставила шансов белоруске и легко победила – 6:2. Но Александра проявила характер и смогла вернуться в игру, выиграв второй сет.

В третьей партии теннисистки шли гейм в гейм, и судьба встречи решалась на тай-брейке. И тут удачливее была Конта.

Напомним, что ранее Саснович переиграла Михаэлу Бузурнэску и Кики Бертенс.