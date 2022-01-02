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Разгромил за 45 минут. Егор Герасимов успешно стартовал на теннисном турнире в Австралии

02 января 2022 17:39
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Новости Беларуси. Белорусский теннисист Егор Герасимов победил на старте турнира в австралийской Аделаиде, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ.

Разгромил за 45 минут. Егор Герасимов успешно стартовал на теннисном турнире в Австралии-1

Призовой фонд соревнований – 500 тысяч долларов. В первом квалификационном раунде белорус всего за 45 минут разгромил соперника. А 3 января в 1/16 финала наша Виктория Азаренко сыграет с испанской теннисисткой. Вторая ракетка мира Арина Соболенко начнет выступление с 1/8 финала.

# Теннис # Егор Герасимов # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Фотофакт

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