Чуть менее 700 медалей. Подводим итоги спортивного года Беларуси

Новости Беларуси. Чуть менее 700 медалей различного достоинства завоевали белорусы в 2021 году. Наш гимн звучал на Олимпийских и Паралимпийских играх, чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира и других международных стартах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы не были статистами, а конкурировали и побеждали. С нами считаются и даже побаиваются.

Артем Шукалович, корреспондент:

Ольга Корбут, Дарья Домрачева, Виталий Щербо и многие другие. Посмотрите, их было множество. А в 2021 году к ним добавился еще один – Иван Литвинович. Мы находимся в Зале олимпийской славы, где атлеты смогли увековечить свое имя и навсегда вписать достижения в летопись белорусского спорта. Но радовали нас результатами земляки не только на токийских Играх. Самое время вспомнить самые яркие из них.

Первый громкий успех грянул уже в январе. Тогда еще 10-я ракетка мира Арина Соболенко во многом сенсационно выиграла крупный теннисный турнир в Абу-Даби. Тогда к триумфу отнеслись с изрядной долей скепсиса. А зря, свое слово она еще скажет.

В феврале в топы мировых новостей въехали белорусские биатлонистки. Первой отличилась Анна Сола. Она взяла бронзу чемпионата мира в спринте. Но главным открытием года стала Динара Алимбекова, которая по итогам Кубка мира завоевала титул лучшей молодой биатлонистки планеты и была награждена почетным хрустальным глобусом.

Поддержали медальные притязания белорусов пятиборцы, которые безудержно выступили на чемпионате мира в Каире. Наши спортсмены удостоились четырех медалей и установили рекорд турнира, завоевав три чемпионских титула подряд.

Затем на авансцену шагнула женская сборная по баскетболу. Мало кто верил, что девушкам по плечу хотя бы выйти из группы. Но они не просто попали в плей-офф, а чуть не допрыгнули до бронзы. Теперь есть шанс реабилитироваться. В квалификации Евробаскета-2023 землячки заработали две победы в двух встречах. Так держать и продолжать.

Летом эпицентром мирового спорта стал Токио. Олимпийские игры спустя год все же состоялись. Суммарно из Японии мы привезли семь наград: одно золото, три серебра и три бронзы. Причем второй раз кряду приятно удивили батутисты. Традицию, заложенную Владиславом Гончаровым, поддержал Иван Литвинович. Белорусская школа вновь самая сильная на планете.

После токийских Игр должен был произойти спад. Но нет. Атлеты с завидной регулярностью продолжили взлетать на пьедестал. На чемпионате мира по прыжкам на батуте в Баку наши парни завоевали три награды, две из которых наивысшей пробы.

Не сдали позиций и наши грации. В особенности бронзовая медалистка токийской Олимпиады Алина Горносько, которая героически выступила на планетарном форуме по художественной гимнастике. Девушка смогла доказать, что пьедестал в Японии был неслучайным. У белоруски четыре награды. И даже золото.

Не стоит забывать и про триумф наших паралимпийцев, которые завоевали семь медалей, пять из которых высшей пробы. Белорусы выступали в пяти видах спорта. Но все золотые награды заработал один человек – пловец Игорь Бокий, который после токийских Игр стал уже 16-кратным паралимпийским чемпионом.

Под конец года вновь напомнили о себе стреляющие лыжники, выступающие на этапах Кубка мира. Антон Смольский в спринте смог завоевать бронзу, которая стала первой для нашей страны в мужском биатлоне за последние пять лет. А Анна Сола заработала четыре награды, включая одно золото. По итогам четырех этапов сразу две белорусски попали в промежуточный топ-5 личного зачета. Динара Алимбекова – третья, а Сола на пятом месте.

Для Арины Соболенко год выдался крайне продуктивным. За этот сезон она дважды попала в полуфиналы турниров «Большого шлема», а на чемпионате в Мадриде, будучи восьмой в мировом топе, смогла сенсационно обыграть Эшли Барти – первую ракетку мира на тот момент. Такие результаты не могли не отразиться на ее рейтинге. Год она завершила второй на планете.