«Это не просто подарок судьбы». Виктор Лукашенко поздравил спортсменов с Новым годом

Новости Беларуси. Сыгранные матчи в экстралиге были последними в нынешнем календарном году. 2022-й уже наступил, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

С наступающим праздником спортсменов, тренеров, ветеранов олимпийского движения, работников спортивной отрасли и болельщиков поздравил глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Вот что говорится в обращении: