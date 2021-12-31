«Это не просто подарок судьбы». Виктор Лукашенко поздравил спортсменов с Новым годом

Новости Беларуси. Сыгранные матчи в экстралиге были последними в нынешнем календарном году. 2022-й уже наступил, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
С наступающим праздником спортсменов, тренеров, ветеранов олимпийского движения, работников спортивной отрасли и болельщиков поздравил глава НОК Беларуси Виктор Лукашенко. Вот что говорится в обращении:
«Всё, чего мы добились, – это не просто подарок судьбы. Это вознаграждение за упорный труд каждого, имеющего отношение к спорту высших достижений в Беларуси. Каждый раз с приближением Нового года мы ждем этот праздник так, как в детстве, – ждем радости, веселья, подарков. Пусть в Новом году сбудутся все надежды. Пускай на всех олимпийских аренах наша команда покажет свои самые лучшие результаты, а удача не покидает белорусских спортсменов».