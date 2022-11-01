Арина Соболенко победно начала выступление на итоговом турнире WTA

Переносимся на мировые корты, а точнее в американский Форт-Уэрт, где проходит итоговый турнир Женской теннисной ассоциации. Белоруска Арина Соболенко победно стартовала на состязаниях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соперницей нашей теннисистки стала вторая ракетка мира, представительница Туниса Онс Жабер. Трехсетовый поединок получился напряженным и зрелищным. Первую партию Арина проиграла. Во второй ни одна из теннисисток уступать не намеревалась. И игра перешла на тай-брейк, где сильнее оказалась белоруска. Третий решающий сет Соболенко также оставила за собой. Как итог – победа со счетом 3:6, 7:6, 7:5. Всего теннисистки провели на корте 2 часа и 30 минут.

Напомним, для белоруски это второй в карьере итоговый турнир WTA. В следующем матче Арина Соболенко встретится с греческой теннисисткой Марией Саккари, которая замыкает топ-5 мирового рейтинга. Турнир завершится 7 ноября.