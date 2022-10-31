ЧБ по хоккею: результаты матчей 31 октября

Витебск на своем льду уступил «Юности» – 1:2. Дружины уже встречались в субботу, 29 октября, тогда минимальную викторию одержали минчане. В этот раз взять реванш у «медведей» не получилось. Хотя они были к этому очень близки. Счет в противостоянии «Юность» открыла на 57-й минуте встречи. Через несколько минут хозяева сравняли и перевели игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии послематчевых буллитов.