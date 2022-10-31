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ЧБ по хоккею: результаты матчей 31 октября

31 октября 2022 20:48
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею состоялись очередные поединки, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

ЧБ по хоккею: результаты матчей 31 октября-1

Витебск на своем льду уступил «Юности» – 1:2. Дружины уже встречались в субботу, 29 октября, тогда минимальную викторию одержали минчане. В этот раз взять реванш у «медведей» не получилось. Хотя они были к этому очень близки. Счет в противостоянии «Юность» открыла на 57-й минуте встречи. Через несколько минут хозяева сравняли и перевели игру в овертайм. Победителя удалось выявить лишь в серии послематчевых буллитов.  

ЧБ по хоккею: результаты матчей 31 октября-4

Итоговые цифры прошедших противостояний на ваших экранах. Экстралига вернется 3 ноября.  

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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