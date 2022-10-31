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Седьмое поражение кряду. «Минск» уступил «Самаре» в Единой лиге ВТБ

31 октября 2022 20:47
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Новости Беларуси. «Минск» в домашнем поединке уступил «Самаре» в Единой лиге ВТБ со счетом 68:80, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для подопечных Ростислава Вергуна это седьмое поражение кряду на турнире.  

Седьмое поражение кряду. «Минск» уступил «Самаре» в Единой лиге ВТБ-1

Старт противостояния гости столицы уверенно оставили за собой. Однако уже во второй четверти наши парни играли на равных. А третью и вовсе выиграли. Однако в последнем отрезке матча соперники значительно прибавили, и хозяева оказались к этому не готовы. Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Минск» проведет 7 ноября против российского клуба УНИКС.  

# Волейбол # Ростислав Вергун # Фотофакт

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