Седьмое поражение кряду. «Минск» уступил «Самаре» в Единой лиге ВТБ

Новости Беларуси. «Минск» в домашнем поединке уступил «Самаре» в Единой лиге ВТБ со счетом 68:80, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Для подопечных Ростислава Вергуна это седьмое поражение кряду на турнире.

Старт противостояния гости столицы уверенно оставили за собой. Однако уже во второй четверти наши парни играли на равных. А третью и вовсе выиграли. Однако в последнем отрезке матча соперники значительно прибавили, и хозяева оказались к этому не готовы. Следующий матч в Единой лиге ВТБ «Минск» проведет 7 ноября против российского клуба УНИКС.