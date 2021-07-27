«Просишь удачу у Бога». В какие приметы верят спортсмены?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Екает сердце при словосочетании «Олимпийские игры»? Так долго этого ждали, особенно сложные эти Олимпийские игры.

Александр Богданович, председатель БАСС БФСО «Динамо», депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва:

Когда ты начинаешь заниматься, ты мечтаешь хотя бы попасть туда. Когда попадаешь, ты думаешь, что медальку очень бы хотелось. Екатерина Забенько:

Хотя бы бронзовенькую. Александр Богданович:

Да.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Несмотря на все попытки как-то наших спортсменов обвинить, может, чтобы даже дух у них упал, тем не менее все ребята как-то собрались с духом. Все как один говорят, что главное – это победа, несмотря на весь этот шорох, который происходит вокруг них. Наверное, это тяжелые будут Олимпийские игры. Александр Богданович:

Есть такое у спортсменов мнение, что на Олимпиаду попадают только сильнейшие. Поэтому те, кто попал на Олимпийские игры, они уже готовы бороться, отстаивать честь страны. Для них гордость представлять свою страну на любых соревнованиях, которые бы ни были. Трудности всегда есть. Такие или другие, но я могу с уверенностью сказать, что каждый спортсмен едет туда, чтобы показать свои наилучшие результаты. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А можно как-то спрогнозировать эти результаты?

Александр Богданович:

Прогнозы – это дело неблагодарное, но можно предположить, что в таком или ином виде спорта будут медали. Спортсмены все суеверные. Наталья Надольская:

Хотела спросить, суеверные ли спортсмены? Александр Богданович:

Конечно, абсолютно суеверные. Как бы там ни было, мы всегда, когда сложная ситуация, говорим: «Божечки, чтобы нам повезло». Потому что удача это немаловажный фактор.

Алена Родовская:

Какие есть приметы? Александр Богданович:

У каждого они свои. У спортсмена есть то, во что он верит, потому что у нас разные веры есть. Я верю в Бога, я всё время перекрещивался перед стартами. Потому что много факторов, влияющих на то, какой результат у меня будет, какой будет ветер, может попасть трава какая-нибудь на дистанции. Бывает едешь – утки летят. Всякое бывает. Поэтому чтобы у тебя этого ни случилось, ты просишь удачу у Бога, чтобы он хоть как-то тебе помог, и ты мог сделать то, что делал на тренировках. Алена Родовская:

А как работает в этот момент мозг, когда видишь, что происходит нестандартная ситуация, у тебя есть доля секунды, чтобы ее решить?

Александр Богданович:

Очень быстро. Нам с братом говорят: «А как вы друг другу кричите?» Мы чувствуем друг друга, как я гребу, он чувствует. Я чувствую, как он гребет. Нам не нужно говорить, уже интуитивно знаем, сколько гребков мы сделаем за 1 000 метров. У каждого есть свое прохождение, у каждого своя тактика. Екатерина Забенько:

У вас были рекорды, знаем все ваши достижения в спорте. Можно ли эти рекорды запланировать изначально, когда ты еще только направляешься на Олимпиаду?