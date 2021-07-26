Баскетбол. Молодёжная мужская сборная Беларуси завоевала серебро Кубка вызова

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу до 20 лет завоевала серебро европейского Кубка вызова. Этот турнир является аналогом молодежного чемпионата Европы.
Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу до 20 лет завоевала серебро европейского Кубка вызова. Этот турнир является аналогом молодежного чемпионата Европы.
В финале соревнований подопечные Георгия Кондрусевича встречались с хозяевами соревнований – сборной Венгрии. Соперники на пути к финалу не потерпели ни одного поражения и в борьбе за золото также не изменили себе, обыграв белорусов со счетом 81:62.
Самым результативным в составе нашей команды стал Алексей Навойчик. В его активе 20 баллов. По возвращении молодежка проведет товарищескую игру, чтобы помочь основной команде подготовиться к преквалификации Кубка мира-2023.