Баскетбол. Молодёжная мужская сборная Беларуси завоевала серебро Кубка вызова

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу до 20 лет завоевала серебро европейского Кубка вызова. Этот турнир является аналогом молодежного чемпионата Европы.

В финале соревнований подопечные Георгия Кондрусевича встречались с хозяевами соревнований – сборной Венгрии. Соперники на пути к финалу не потерпели ни одного поражения и в борьбе за золото также не изменили себе, обыграв белорусов со счетом 81:62.

Самым результативным в составе нашей команды стал Алексей Навойчик. В его активе 20 баллов. По возвращении молодежка проведет товарищескую игру, чтобы помочь основной команде подготовиться к преквалификации Кубка мира-2023.