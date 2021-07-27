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​Белорусский боксёр Владислав Смягликов вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио

27 июля 2021 08:33
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27 июля на Олимпийских играх в Токио разыгрывается 22 комплекта медалей. Некоторые награды уже нашли своих обладателей, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самый актуальный дайджест выступления белорусов.

​Белорусский боксёр Владислав Смягликов вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио-1

Открыли соревновательную сессию боксеры. В четвертьфинал турнира вышел Владислав Смягликов, который выступает в весовой категории до 91 килограмма. Дебютный олимпийский бой против представителя Самоа Ато Плодзики-Фаогали получился очень непростым, однако в итоге победил белорус – 4:1. А вот Александра Родионова постигла неудача. Он выбыл из дальнейшей борьбы, уступил британцу Маккормаку.

​Белорусский боксёр Владислав Смягликов вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио-4

Мария Мартынова и Юрий Щербацевич не смогли выйти в финал командного микста в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. В квалификации белорусы выбили 622,6 очка, чего оказалось недостаточно для того, чтобы попасть в число 16 сильнейших тандемов планеты.

​Белорусский боксёр Владислав Смягликов вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио-7

Сегодня вышел на корт теннисист Илья Ивашко. Его оппонент – гость из Казахстана Михаил Кукушкин. Это дуэль второго круга. Напомним, что на старте турнира белорус довольно сенсационно отправил отдыхать француза Гаэля Монфиса – 6:4, 4:6, 7:5. А нынешний соперник значительно слабее. По крайней мере, по рейтингу.

# Олимпиада 2020 # Владислав Смягликов # Мария Мартынова # Юрий Щербацевич # Илья Ивашко # Михаил Кукушкин # Гаэль Монфис # Фотофакт

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