​Белорусский боксёр Владислав Смягликов вышел в четвертьфинал на Олимпиаде в Токио

27 июля на Олимпийских играх в Токио разыгрывается 22 комплекта медалей. Некоторые награды уже нашли своих обладателей, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Самый актуальный дайджест выступления белорусов.

Открыли соревновательную сессию боксеры. В четвертьфинал турнира вышел Владислав Смягликов, который выступает в весовой категории до 91 килограмма. Дебютный олимпийский бой против представителя Самоа Ато Плодзики-Фаогали получился очень непростым, однако в итоге победил белорус – 4:1. А вот Александра Родионова постигла неудача. Он выбыл из дальнейшей борьбы, уступил британцу Маккормаку.

Мария Мартынова и Юрий Щербацевич не смогли выйти в финал командного микста в стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров. В квалификации белорусы выбили 622,6 очка, чего оказалось недостаточно для того, чтобы попасть в число 16 сильнейших тандемов планеты.