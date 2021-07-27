«Очень мало здоровых детей». Можно ли сразу разглядеть спортивный потенциал ребёнка?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Когда к вам приходят дети, вы сразу видите потенциал?

Галина Сируц, тренер СДЮШОР по спортивной гимнастике и акробатике, доцент, кандидат педагогических наук, чемпионка Советского Союза:

Нет, не сразу. Сразу можно увидеть физические данные, но не всегда и их сразу увидишь. Есть, конечно, талант, который виден сразу. Была Света Богинская, допустим. Вот девочка, не знаю, как она себя дальше проявит, но это видно сразу. Есть более средние дети, но они очень хорошо поддаются тренировочным воздействиям, то есть хорошо отвечают на нагрузку. Приходят очень средние, ни подтянуться, ни уголок, то, что мы сразу проверяем, гибкость не очень, но начинает выполнять. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Вы берете таких, когда гибкость не очень, когда ребенок сразу не показывает те возможности, благодаря которым в нем можно увидеть спортсмена?

Галина Сируц:

К сожалению, это еще один пласт проблемы. Сейчас очень мало детей приходит. Приходят достаточно много, но у нас мало возможностей взять больше, потому что не хватает площадей, тренеров. Детей в принципе мало. Я хочу сказать, что сейчас у нас немного поменялась концепция, то есть маленьких детей берут в платные группы, если они приходят в 3-5 лет. Где-то год-два они тренируются платно, это правильно. Там мы уже просматриваем более способных детей, они идут дальше бесплатно тренироваться. Детей настолько мало, а потом на следующих этапах их еще меньше. Очень мало вообще здоровых детей: тех, которые могут выдерживать тренировочные нагрузки. Их по пальцам можно пересчитать. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Потому что все за компьютером сидят, за планшетом? Галина Сируц:

Не знаю, Чернобыль все-таки свой след оставил.

Екатерина Забенько:

А что касается базы тренировочной, всего ли сегодня хватает? Есть ли площади, оборудование, есть ли то, на чем дети могут становиться чемпионами? Галина Сируц:

В принципе, да. Конечно, всегда хочется больше, всегда хочется лучше. Екатерина Забенько:

Вам есть с чем сравнить, как было и как стало. Галина Сируц:

Мне есть с чем сравнить. Не только здесь, я достаточно много лет работала в США, но там это бизнес в хорошем смысле слова. Бизнес – спортивная гимнастика и вообще спорт. Там организовано, конечно, великолепный результат приносит. Лидеры мировой гимнастики сейчас, близко к ним никто подойти не может.

Алена Родовская:

Дефицит кадров подрастающего поколения ощущается?

Олег Михнюк, мастер спорта по волейболу, тренер профессиональной мужской команды по волейболу «Строитель» волейбольного клуба «Минск»:

Да, я работаю с молодежью, не хватает сейчас именно всесторонне развитых детей. То есть дети все равно должны приходить уже более-менее готовые со всех сторон, не только быть просто высокими и быстрыми. Может быть, как вы говорили, потому что за компьютерами сидят. Раньше же на улице все время, без специальных физических упражнений дети бегали и прыгали, были более крепкие, это опять же к здоровью. Вся эта техника не добавляет иммунитета. Наталья Надольская:

Вы уже четыре года работаете тренером, как вы как тренер можете увидеть потенциал в ребенке? Как можно увидеть будущего спортсмена? На что вы обращаете внимание? Что-то можно развить или ест уже какие-то природные данные? Ошибались вы или нет?

Олег Михнюк:

Бывают ошибки, от этого никто не застрахован. Помимо каких-то физических качеств очень важен характер, по статистике – 90 % высоких результатов добиваются за счет труда. Наталья Надольская:

Характер – это такое обтекаемое понятие. Что это?