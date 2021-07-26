В общем медальном зачёте Олимпиады на первое место вышла Япония

26 июля на Олимпийских играх был разыгран 21 комплект медалей. По итогам очередного соревновательного дня общий зачет возглавили японские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В активе хозяев 13 медалей. У представителей США и Китая больше наград, однако меньше золотых, поэтому они идут вторыми и третьими соответственно.

Всего же в церемонии награждения уже поучаствовали представители 46 стран. Сборная Беларуси на олимпийском пьедестале еще не была.