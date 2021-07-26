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В общем медальном зачёте Олимпиады на первое место вышла Япония

26 июля 2021 19:30
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26 июля на Олимпийских играх был разыгран 21 комплект медалей. По итогам очередного соревновательного дня общий зачет возглавили японские спортсмены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В общем медальном зачёте Олимпиады на первое место вышла Япония-1

В активе хозяев 13 медалей. У представителей США и Китая больше наград, однако меньше золотых, поэтому они идут вторыми и третьими соответственно.

Всего же в церемонии награждения уже поучаствовали представители 46 стран. Сборная Беларуси на олимпийском пьедестале еще не была.

# Олимпиада 2020 # Фотофакт

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