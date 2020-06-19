Про обновление состава «Юности», выход из отпуска и возрастные лимиты. Рассказывает Александр Макрицкий

Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска 15 июня. Наталья Федорцова, корреспондент:

Вышли из отпуска, как он прошел в условиях пандемии?

Александр Макрицкий:

В общем-то, команда еще до конца не укомплектована, процесс идет. В том числе мы пригласили большую группу молодых ребят 2001, 2002 и 2003 годов рождения. Хотим познакомиться с ними поближе, просмотреть, кто на что способен. На это в том числе сбор и направлен. Наталья Федорцова:

Просто на них хотите посмотреть или всерьез думаете рассчитывать? Александр Макрицкий:

Это все будет зависеть от них самих, кто как себя проявит. Естественно, не просто посмотреть, естественно, рассчитываем. Это наш ближайший резерв, и другое дело взглянуть на них в рабочей обстановке, чтобы вблизи посмотреть, что ребята из себя представляют. И это для них хороший шанс.

Наталья Федорцова:

«Юность» подписала большое количество россиян. Не станет ли это проблемой для белорусов? Александр Макрицкий:

Здоровая конкуренция еще никому не вредила, поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то проблемы. Наталья Федорцова:

Сказали, комплектация состава не завершена. Кого-то из белорусов ждете или из зарубежных чемпионатов? Александр Макрицкий:

Везде смотрим.