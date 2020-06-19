Председатель ХК «Юность-Минск»: у нас всё замечательно создано во всей стране для спорта

Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска 15 июня.
Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска 15 июня.
Михаил Шишов, председатель ХК «Юность-Минск»:
Каждый год традиционно «Юность» начинает подготовку в 15-х числах. Задача у нас поставлена как минимум выступить не хуже, чем в предыдущем сезоне, то есть на внутренней арене. И не нужно забывать о Лиге чемпионов – 6 и 7 октября нас ждет «Тршинец», и мы заранее начали к этому готовиться. Традиционно «Юность» примет участие в турнире памяти Дубко и в Кубке Салея. А дальше – «регулярка».
Наталья Федорцова, корреспондент:
«Юность» работает на «Чижовке». Как вам условия и будет ли команда использовать для подготовки какие-то другие площадки?
Михаил Шишов, председатель ХК «Юность-Минск»:
Все замечательно, условия замечательны. «Чижовка», так как мы были домашней командой, это наш родной дом. Персонал все делает для команды, команда себя прекрасно чувствует. То есть если что-то нужно для тренерского штаба или для игроков – все делается. Тут вопросов нет. Выстроены замечательные взаимоотношения с руководством: и с министерством спорта, и с «Чижовкой». И вообще, у нас все замечательно создано во всей стране для спорта. Поэтому, я считаю, тут грешить или обижаться на что-то не стоит.
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