Председатель ХК «Юность-Минск»: у нас всё замечательно создано во всей стране для спорта

Михаил Шишов, председатель ХК «Юность-Минск»:

Каждый год традиционно «Юность» начинает подготовку в 15-х числах. Задача у нас поставлена как минимум выступить не хуже, чем в предыдущем сезоне, то есть на внутренней арене. И не нужно забывать о Лиге чемпионов – 6 и 7 октября нас ждет «Тршинец», и мы заранее начали к этому готовиться. Традиционно «Юность» примет участие в турнире памяти Дубко и в Кубке Салея. А дальше – «регулярка».

Наталья Федорцова, корреспондент:

«Юность» работает на «Чижовке». Как вам условия и будет ли команда использовать для подготовки какие-то другие площадки?