ЧБ Беларуси по футболу. 14 тур. БАТЭ сыграет с «Белшиной», а «Шахтёр» сразится с «Рухом»

Новости Беларуси. Первые матчи 14-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» будут сыграны 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мозыре «Славия» встретится со «Смолевичами», а в Слуцк приедет «Неман».
Новости Беларуси. Первые матчи 14-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» будут сыграны 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мозыре «Славия» встретится со «Смолевичами», а в Слуцк приедет «Неман».
Еще три поединка запланированы на 20 июня. Обратим внимание на встречи «Ислочи» с «Торпедо» и минского «Динамо» с РЦОР-БГУ.
Завершат программу тура игры в воскресенье, 21 июня. БАТЭ отправится в Бобруйск, а ближайший преследователь лидера «Шахтер» сыграет дома.