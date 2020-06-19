ЧБ Беларуси по футболу. 14 тур. БАТЭ сыграет с «Белшиной», а «Шахтёр» сразится с «Рухом»

Новости Беларуси. Первые матчи 14-го тура «Беларусбанк – высшей лиги» будут сыграны 19 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Мозыре «Славия» встретится со «Смолевичами», а в Слуцк приедет «Неман».

Еще три поединка запланированы на 20 июня. Обратим внимание на встречи «Ислочи» с «Торпедо» и минского «Динамо» с РЦОР-БГУ.