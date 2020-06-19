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«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска

19 июня 2020 19:51
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Новости Беларуси. Столичная «Юность» официально вышла из отпуска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 15 июня подопечные Александра Макрицкого приступили к тренировкам.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-1

Наш корреспондент Наталья Федорцова присмотрелась к новому составу действующих чемпионов страны.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-4

Хоккей возвращается из отпуска. Минская «Юность» стала первой командой в чемпионате Беларуси, которая уже успела опробовать лед после непродолжительного отдыха. Работают игроки на малой площадке «Чижовка-Арены», а руководство клуба уверяет, что в спорткомплексе есть все условия для подготовки к новому игровому году.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-7

Михаил Шишов, председатель ХК «Юность-Минск»:
Задачи у нас поставлены в общем-то – как минимум выступить не хуже, чем в предыдущем сезоне, то бишь на внутренней арене. И не надо забывать Лигу чемпионов.

Замечательно все, условия замечательные. Если что-то надо для тренерского состава, для игроков, все делается – тут даже вопросов нет. Выстроены взаимоотношения замечательные с руководством и Министерства спорта, и «Чижовки».

Подробнее комментарий Михаила Шишова читайте здесь.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-10

Наталья Федорцова, корреспондент:
В этом межсезонье состав минской «Юности» существенно изменился. Сейчас под руководством Александра Макрицкого работают более 30 человек, еще многим ребятам предстоит доказать, что они готовы выступать в составе действующего чемпиона страны.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-13

Но по большей части это касается молодых игроков. Тем более, что конкурировать им приходится с мастерами не только из родного чемпионата, но и с хоккеистами, которые приехали из российской Высшей лиги.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-16

На сегодня «Юность» подписала шесть игроков с паспортами страны-соседки. Один из них – 27-летний Роман Таталин, который в нацеленном на КХЛ «Хумо» был третьим бомбардиром среди защитников.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-19

Роман Таталин, защитник ХК «Юность-Минск»:
Приехал три дня назад. Все хорошо. Начался тренировочный процесс, пока втягиваемся, знакомимся с ребятами. Пока всем доволен. Появился такой вариант, решил попробовать. Можно сказать, заграница, ни разу не был, поэтому решил что-то поменять, почему бы и нет.

Подробнее комментарий Романа Таталина читайте здесь.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-22

Несмотря на внушительный десант игроков на льду, главный тренер «Юности» отмечает, что команда еще до конца не укомплектована. Но кондициями тех, кто уже приступил к тренировкам, Александр Петрович доволен.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-25

Александр Макрицкий, главный тренер ХК «Юность-Минск»:
Все довольно активны, выглядят неплохо. Проводим сбор сейчас, направленный больше на технику катания, на индивидуальные качества на льду, плюс втягивающая работа в зале.

Подробнее комментарий Александра Макрицкого читайте здесь.

«И не надо забывать Лигу чемпионов». Показываем, в какой форме хоккейная «Юность» вышла из отпуска-28

Помимо тренировок, «Юности» предстоит сыграть в нескольких предсезонных турнирах.

# Хоккей Беларуси # Михаил Шишов # Наталья Федорцова # Роман Таталин # Александр Макрицкий # Фотофакт

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