«Меня почему-то решили переквалифицировать на прыжки с шестом». Батура рассказал, каким спортом занимался

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Какие-то хобби у Вас есть, увлечения? Чем по жизни занимались? Или на это времени просто не оставалось?

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Борис Батура:

Откровенно говоря, такого акцентированного, что ли, – нет. А так – я теннис люблю. И занимался, насколько это возможно. Раньше волейбол, ну, раньше всеми видами спорта.

Я когда-то и в высоту почти 2 метра – 1,98 прыгал. Когда в БПИ поступил, но меня там почему-то решили переквалифицировать на прыжки с шестом.

А для прыжка с шестом нужен пресс солидный. Он был у меня неплохой, но слабоватый. И у меня не пошёл этот шест. После этого провалилась и вся лёгкая атлетика.

Также в интервью Борис Батура рассказал:

– как после распределения в институте оказался в колонии

– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья

– почему в людях главное – честность

– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру

– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров

Смотрите 21 июня в 21.15 на РТР-Беларусь.