«Меня почему-то решили переквалифицировать на прыжки с шестом». Батура рассказал, каким спортом занимался

Борис Батура откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какие-то хобби у Вас есть, увлечения? Чем по жизни занимались? Или на это времени просто не оставалось?
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Борис Батура:
Откровенно говоря, такого акцентированного, что ли, – нет. А так – я теннис люблю. И занимался, насколько это возможно. Раньше волейбол, ну, раньше всеми видами спорта.
Я когда-то и в высоту почти 2 метра – 1,98 прыгал. Когда в БПИ поступил, но меня там почему-то решили переквалифицировать на прыжки с шестом.
А для прыжка с шестом нужен пресс солидный. Он был у меня неплохой, но слабоватый. И у меня не пошёл этот шест. После этого провалилась и вся лёгкая атлетика.
Также в интервью Борис Батура рассказал:
– как после распределения в институте оказался в колонии
– о родителях, жене, детях, внуках и секрете семейного счастья
– почему в людях главное – честность
– о самой сложной должности и лучшем достижении за карьеру
– что думает о нынешних управленцах и подготовке кадров
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