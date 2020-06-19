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«Они все ценные кадры для белорусского гандбола». Игорь Попруга рассказал о тренировках СКА

19 июня 2020 15:00
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Новости Беларуси. Гандбольный минский СКА после месячной паузы приступил к занятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Игорь Попруга вызвал 23 спортсмена, в том числе 9 новичков – воспитанников РГУОР и игроков фарма БГУФК-СКА.

«Они все ценные кадры для белорусского гандбола». Игорь Попруга рассказал о тренировках СКА-1

Сегодня идет акцент на общую физическую подготовку. Впереди у гандболистов перенесенный «Финал четырех» Кубка страны, а также старт нового чемпионата Беларуси.

Напомним, по итогам минувшего сезона «армейцы» заняли второе место. Задачи на новый чемпионат – золото, даже несмотря на столь значительное омоложение команды.

«Они все ценные кадры для белорусского гандбола». Игорь Попруга рассказал о тренировках СКА-4

Игорь Попруга, главный тренер ГК СКА:
Сегодня мы собрали всех лучших, перспективных белорусских наших ребят. В расширенном составе начали работать. Как кто себя зарекомендует, как кто сможет перенести нагрузки… Потому что переход с юношеского гандбола во взрослого – иногда бывают потери. Поэтому мы будем за ними следить аккуратно. Они все ценные кадры для белорусского гандбола. Надеемся, что они реализуют себя и во взрослом гандболе.

# Гандбол # Игорь Попруга # Фотофакт

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