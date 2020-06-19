«Они все ценные кадры для белорусского гандбола». Игорь Попруга рассказал о тренировках СКА

Новости Беларуси. Гандбольный минский СКА после месячной паузы приступил к занятиям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На учебно-тренировочный сбор главный тренер команды Игорь Попруга вызвал 23 спортсмена, в том числе 9 новичков – воспитанников РГУОР и игроков фарма БГУФК-СКА.