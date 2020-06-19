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Новый защитник ХК «Юность»: раньше играл только по российскому чемпионату, попробуем здесь поиграть

19 июня 2020 19:47
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Новости Беларуси. Один из новых игроков «Юности» – 27-летний Роман Таталин, который в нацеленном на КХЛ «Хумо» был третьим бомбардиром среди защитников.

Наталья Федорцова, корреспондент:
Как давно приехали к нам в Минск, какие впечатления от первых тренировок?

Новый защитник ХК «Юность»: раньше играл только по российскому чемпионату, попробуем здесь поиграть-1

Роман Таталин, защитник ХК «Юность-Минск»:
Приехал три дня назад, все хорошо, хорошие впечатления. Начался тренировочный процесс, пока втягиваемся, знакомимся с ребятами. Пока всем доволен.

Наталья Федорцова:
Уже общались с Александром Петровичем, как он планирует вас использовать?

Роман Таталин:
Пока только втягивающий процесс. Конкретных разговоров по тактике или как будут использовать не было. Мы только начинаем работать, поэтому пока все это впереди.

Новый защитник ХК «Юность»: раньше играл только по российскому чемпионату, попробуем здесь поиграть-4

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Наталья Федорцова:
Как возник вариант с «Юностью»?

Новый защитник ХК «Юность»: раньше играл только по российскому чемпионату, попробуем здесь поиграть-7

Роман Таталин:
Появился такой вариант, решил попробовать, можно сказать, заграница – ни разу не был, поэтому решил что-то поменять. Почему нет?

Наталья Федорцова:
А Беларусь считается заграницей?

Роман Таталин:
Я в том смысле, что раньше играл только по российскому чемпионату. Думаю, это хорошая идея – поменять что-то. Попробуем здесь поиграть.

Новый защитник ХК «Юность»: раньше играл только по российскому чемпионату, попробуем здесь поиграть-10

Наталья Федорцова:
Ваш предыдущий клуб «Хумо» отказался от участия в следующем сезоне, как отреагировали на эту новость?

Роман Таталин:
Всегда жалко, когда снимаются команды, тем более такие хорошие. Я думаю, они еще будут участвовать через год. Пандемия все-таки оставляет свои следы. Да, пришлось менять клуб, но это привычно для спортсменов, ничего страшного здесь нет. Наоборот, определенный интерес проявить себя – новый вызов.

# Хоккей Беларуси # Роман Таталин # Наталья Федорцова # Фотофакт

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