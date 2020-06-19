Новый защитник ХК «Юность»: раньше играл только по российскому чемпионату, попробуем здесь поиграть

Новости Беларуси. Один из новых игроков «Юности» – 27-летний Роман Таталин, который в нацеленном на КХЛ «Хумо» был третьим бомбардиром среди защитников. Наталья Федорцова, корреспондент:

Как давно приехали к нам в Минск, какие впечатления от первых тренировок?

Роман Таталин, защитник ХК «Юность-Минск»:

Приехал три дня назад, все хорошо, хорошие впечатления. Начался тренировочный процесс, пока втягиваемся, знакомимся с ребятами. Пока всем доволен. Наталья Федорцова:

Уже общались с Александром Петровичем, как он планирует вас использовать? Роман Таталин:

Пока только втягивающий процесс. Конкретных разговоров по тактике или как будут использовать не было. Мы только начинаем работать, поэтому пока все это впереди.

Роман Таталин:

Появился такой вариант, решил попробовать, можно сказать, заграница – ни разу не был, поэтому решил что-то поменять. Почему нет? Наталья Федорцова:

А Беларусь считается заграницей? Роман Таталин:

Я в том смысле, что раньше играл только по российскому чемпионату. Думаю, это хорошая идея – поменять что-то. Попробуем здесь поиграть.