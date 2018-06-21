Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»

Новости Беларуси. Открываем выпуск с события, которого в Беларуси ждали шесть лет. Несколько минут назад главная легкоатлетическая площадка страны – спорткомплекс «Динамо» показала свое новое лицо, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После реконструкции арена предстала, сохранив с одной стороны классические узнаваемые черты. С другой – обзавелась новейшими уникальными особенностями, которые ставят ее в один ряд с самыми современными спортобъектами. Все, кто сегодня пришел на обновленные трибуны, стали свидетелями и яркой церемонии открытия.

Виктория Ходосок, СТВ:

В эти минуты здесь, на стадионе «Динамо», находится не менее 20 тысяч зрителей. На трибунах аншлаг – нет свободных мест. Сейчас программа уже в полном разгаре. Началась торжественная церемония открытия с выхода белорусских спортсменов и группы черлидеров. Это пролог сегодняшнего перформанса. Украсили действо и зрелищные кадры, когда в центр поля выбежали более сотни человек с огромным белорусским флагом. Появились перед публикой и волонтеры II Европейских игр. Вообще флешмоб, думаю, всех впечатлил. Программа всей церемонии очень насыщенная. Организаторы закладывают на все про все 3 часа.

Участие в церемонии открытия принял и Глава государства. Александр Лукашенко передал символический ключ от «Динамо» спортсменам. Важным моментом стал и запуск Президентом обратного отсчета до II Европейских игр. Остается ровно год. Именно «Динамо» станет основной ареной во время главного международного спортивного события в 2019 году. Старт и финиш II Европейских игр, а также многие турниры пройдут здесь. К многочисленным гостям сегодняшнего праздника и его участниками обратился Президент. Вот, в частности, что сказал Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья, сегодняшний день по праву станет датой нового рождения нашего легендарного стадиона «Динамо». Его богатая история наполнена громкими и великими именами, яркими победами, незабываемыми моментами соперничества кумиров разных поколений.

Стадион был впервые открыт в прошлом веке – 1934 году. Он сразу стал главным спортивным объектом страны, центром притяжения всех поклонников спорта. Во время Великой Отечественной арена была полностью уничтожена. Для ее восстановления потребовалось четыре долгих года, ровно столько, сколько длилась на нашей территории война. После этого трибуны «Динамо» вновь заполнились болельщиками. Здесь проводились большие спортивные соревнования, массовые культурные мероприятия. Особая строка в истории стадиона – Олимпиада 1980-го. Перед ее началом сооружение пережило масштабную реконструкцию, став удобным, вместительным и красивым. А в 1982 году наши болельщики были здесь свидетелями золотого сезона футбольной команды «Динамо-Минск». Очень жаль, что эти времена ушли в небытие. Я думаю, что нынешнее поколение динамовцев, еще раз убедившись во внимании государства к спорту, вернет ту великую славу, которая должна принадлежать динамовским клубам, обществу и этому легендарному стадиону.

Опираясь на традиции и опыт, сегодня мы начинаем новый отсчет жизни великого культурно-спортивного центра. Всеми реставрационно-строительными работами здесь занимались исключительно белорусские специалисты. Использовав передовые технологии, они бережно сохранили историческую основу, при этом сделали его современным и высокотехнологичным. Сюда с гордостью можно приглашать именитых спортсменов со всего мира. Я очень рад, что сегодня нет свободных мест на этом стадионе. Позвольте мне от вашего имени, от имени всего белорусского народа, наших спортсменов поблагодарит наших строителей за это великолепие.

Вы знаете, немного личное: мне однажды посчастливилось играть на этом стадионе, и я помню, я знаю, что еще очень много, к счастью, живых легенд этого стадиона. Принимая решение о его возрождении, а фактически о рождении на базе нового культурно-спортивного центра, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу, кто жил им, кто ходил на игры, матчи, соревнования и концерты на этот стадион. А их миллионы: от наших комментаторов-журналистов до величайших спортсменов. Я уверен, присутствуя сегодня, завтра и в другие дни на этом стадионе, они будут с гордостью вспоминать свою молодость, а кто-то свое детство.

Я убежден, стадион обязательно станет родным домом для любителей активного отдыха. Отныне на «Динамо» постоянно будут проходить самые масштабные и интересные мероприятия. Уже завтра эти беговые дорожки, секторы для метания и прыжков опробуют лучшие атлеты Беларуси, Украины, балканских и прибалтийских стран. В 2019 году стадион «Динамо» станет сердцем II Европейских игр – грандиозного события для Беларуси и для мировой спортивной общественности. Здесь пройдут церемония открытия и соревнования по королеве спорта – легкой атлетике. Это случится ровно через год. Сегодня мы включим табло с обратным отсчетом до старта этих игр.

Дорогие друзья, спорт и олимпийское движение служат высоким и благородным целям. Они призваны объединять страны и народы, укреплять характер атлетов, дарить мечту подрастающему поколению. Так пусть же наш обновленный стадион будет одним из символов этих прекрасных идеалов. Я искренне желаю всем крепкого здоровья, самых добрых положительных и здоровых эмоций, успехов и новых свершений на благо нашей Беларуси. Наш народ ждет от спортсменов великих достижений, имеет право на них. Вы, спортсмены, будьте достойны этого великого народа. Благодарю вас.

«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо» «Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо» Ну что ж, очень долго мы ждали открытия этого стадиона. Но наверняка самым ярким и долгожданным моментом этого дня станет первый матч на новом стадионе. На свежий газон главной арены страны выйдут Александр Глеб, Максим Бордачев, Михаил Гордейчук. В нашем матче принимают участие сборная клубов Чемпионата Беларуси с объединенной командой минского и брестского «Динамо». Правда придется пропустить главную интригу, которая разворачивается 21 июня на Чемпионате мира – забьет ли сегодня Лионель Месси в ворота Хорватии. Но оно того стоит.