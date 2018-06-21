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Ничья Дании и Австралии на ЧМ-2018: установить истину помог видеоповтор

21 июня 2018 17:02
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Новости России. В России продолжается главное футбольное событие четырехлетия – чемпионат мира, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ничья Дании и Австралии на ЧМ-2018: установить истину помог видеоповтор-1

В группе C датчане встречались с австралийцами. Для представителей зеленого континента проигрыш был смерти подобен – они бы практически лишились шансов на выход в плей-офф. А тут еще и начало матча не задалось: уже на 7-й минуте Эриксен поразил цель.

Ничья Дании и Австралии на ЧМ-2018: установить истину помог видеоповтор-3

Соккеруз к их чести не сдались, и в конце тайма были вознаграждены за старание. После просмотра видео одной из атак австралийцев судьи установили факт игры рукой датчанами в своей штрафной. Назначенный пенальти реализовал Единак. Счет 1:1 не изменился до финального свистка.

# Чемпионат мира по футболу

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