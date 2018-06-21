Прямой эфир

«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»

21 июня 2018 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Главная легкоатлетическая площадка страны – спорткомплекс «Динамо» показала свое новое лицо, где первыми на беговую дорожку уже вышли юные легкоатлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»-1

Она сделана из долговечной и устойчивой резины. По особым технологиям. И никакая погода в общем-то ей не страшна, во всяком случае так рассказали сегодня специалисты. На старте воспитанники спортивных школ из всех регионов страны.

Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»

«Зеленый свет» участникам дают наша известная спортсменка «белая молния» – Юлия Нестеренко и специально приглашенный гость – президент Международной легкоатлетической федерации – Себастьян Коэ. Только нашему телеканалу он дал интервью. 

Себастьян Коэ, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций:
Этот стадион великолепный. Я здесь был во время реконструкции два года назад. Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям. Вашим атлетам здесь будет комфортно, также, как и остальным спортсменам, которые будут приезжать сюда из других стран.

# Государственная политика в области спорта # Себастьян Коэ # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»
21 июня 2018 18:26

«Это очень круто – иметь такой стадион»: белорусские спортсмены поделились впечатлениями во время открытия «Динамо»

Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»
21 июня 2018 18:15

Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»

Мбаппе оформил гол по пустым воротам и вывел сборную Франции в плей-офф ЧМ-2018
21 июня 2018 17:32

Мбаппе оформил гол по пустым воротам и вывел сборную Франции в плей-офф ЧМ-2018