«Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям»: Себастьян Коэ об открытии стадиона «Динамо»

Новости Беларуси. Главная легкоатлетическая площадка страны – спорткомплекс «Динамо» показала свое новое лицо, где первыми на беговую дорожку уже вышли юные легкоатлеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она сделана из долговечной и устойчивой резины. По особым технологиям. И никакая погода в общем-то ей не страшна, во всяком случае так рассказали сегодня специалисты. На старте воспитанники спортивных школ из всех регионов страны.

Принимая решение о возрождении, я думал о тех, кто играл на этом стадионе, кто связал с ним судьбу: Александр Лукашенко на открытии «Динамо»

«Зеленый свет» участникам дают наша известная спортсменка «белая молния» – Юлия Нестеренко и специально приглашенный гость – президент Международной легкоатлетической федерации – Себастьян Коэ. Только нашему телеканалу он дал интервью.

Себастьян Коэ, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций:

Этот стадион великолепный. Я здесь был во время реконструкции два года назад. Арена очень достойная. Уверен, она прослужит многим поколениям. Вашим атлетам здесь будет комфортно, также, как и остальным спортсменам, которые будут приезжать сюда из других стран.