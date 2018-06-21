Фестиваль стритбола «Стрекоза» в Дзержинске: что обещают организаторы

Новости Беларуси. Десять лет «Стрекозе»! Один из крупнейших фестивалей стритбола пройдет 23 июня в Дзержинске, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Игроки из разных уголков страны готовятся открыть счет на центральной площади города. Зрителя обязательно удивят выступления диджеев и хип-хоп артистов.

Евгений Скоробогатый, заместитель начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Молодечненского райоблисполкома:

Зрителям не придется скучать. Для них будут организованы различные культурно-развлекательные и спортивные конкурсы, работа молодежного кафе. Также в этот день пройдет конкурс по вождению автомобиля среди девушек.