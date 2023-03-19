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«Пример нашего Президента, как надо жить». Что говорят спортивные функционеры об играх на призы ПСК?

19 марта 2023 19:15
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Новости Беларуси. «Юность» и «Неман» – первые полуфиналисты чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Смотрим, кто к ним присоединится.  

«Пример нашего Президента, как надо жить». Что говорят спортивные функционеры об играх на призы ПСК?-1

А вот в субботу, 18 марта, определился первый финалист хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Команда главы государства смогла переиграть гомельскую дружину и выйти в главный старт. Второй участник станет известен 25 марта, когда завершится поединок между Минской и Брестской областями.  

«Пример нашего Президента, как надо жить». Что говорят спортивные функционеры об играх на призы ПСК?-4

Интерес болельщиков к любительскому хоккею огромный, среди них известные спортсмены и функционеры.  

«Пример нашего Президента, как надо жить». Что говорят спортивные функционеры об играх на призы ПСК?-7

Сергей Тетерин, председатель попечительского совета Белорусской теннисной федерации:  
Вся наша страна любит хоккей. И вот это начинание любительского хоккея, где участвуют все бывшие спортсмены, любители, помогает развитию этого вида. А пример нашего Президента, как надо жить, вести здоровый образ, невзирая на всю политическую ситуацию, санкции.  

Команда Президента пробилась в финал турнира по любительскому хоккею. Читайте здесь.  

«Пример нашего Президента, как надо жить». Что говорят спортивные функционеры об играх на призы ПСК?-10

Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:  
Сергей Семенович правильно сказал, Президент своим примером показывает каждый день, постоянно. И это большой праздник. И, на мой взгляд, весь любительский спорт должен брать пример с любительского хоккея.  

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# Хоккей Беларуси # Сергей Тетерин # Сергей Рутенко # Фотофакт

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