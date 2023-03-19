«Пример нашего Президента, как надо жить». Что говорят спортивные функционеры об играх на призы ПСК?

Новости Беларуси. «Юность» и «Неман» – первые полуфиналисты чемпионата Беларуси по хоккею, сообщили в рубрике «Спорттаймер» программы «Неделя» на СТВ. Смотрим, кто к ним присоединится.

А вот в субботу, 18 марта, определился первый финалист хоккейного турнира среди любителей на призы Президентского спортивного клуба. Команда главы государства смогла переиграть гомельскую дружину и выйти в главный старт. Второй участник станет известен 25 марта, когда завершится поединок между Минской и Брестской областями.

Интерес болельщиков к любительскому хоккею огромный, среди них известные спортсмены и функционеры.

Сергей Тетерин, председатель попечительского совета Белорусской теннисной федерации:

Вся наша страна любит хоккей. И вот это начинание любительского хоккея, где участвуют все бывшие спортсмены, любители, помогает развитию этого вида. А пример нашего Президента, как надо жить, вести здоровый образ, невзирая на всю политическую ситуацию, санкции. Команда Президента пробилась в финал турнира по любительскому хоккею. Читайте здесь.